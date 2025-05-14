Аэропорт Зырянка в Якутии закрыт из-за затопления взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Зырянка в Якутии с 4:00 мск временно не принимает и не отправляет самолеты из-за затопления взлетно-посадочной полосы. Оно произошло из-за традиционного ледохода на реке Колыма, на левом берегу которой расположен аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Оборудование аэропорта заранее переместили со взлетно-посадочной полосы в безопасное место. Транспортную доступность Верхнеколымского района Якутии обеспечат за счет вертолетов. Авиакомпания «Полярные авиалинии» будет выполнять рейсы из Зырянки в Среднеколымск и обратно два раза в неделю. Расстояние между населенными пунктами — около 230 км.

Поселок Зырянка расположен в 1100 км северо-восточнее Якутска. В районе проживают около 4 тыс. человек. Пассажиропоток аэропорта в прошлом году составил 8 тыс. человек. Власти рассматривают строительство нового аэропорта в поселке в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в августе прошлого года обсудил развитие аэропортов Якутии с ее главой Айсеном Николаевым.