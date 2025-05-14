Трамп: США изучают вопрос нормализации отношений с правительством Сирии

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил, что американская администрация обсуждает нормализацию отношений с правительством Арабской Республики. Незадолго до этого американский президент объявил о снятии санкций с Сирии.

«В настоящее время мы изучаем возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии»,— сказал Дональд Трамп на саммите с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде (цитата по CNN).

Как сообщил Белый дом, на первой встрече с Ахмедом аш-Шараа Дональд Трамп призвал сирийского лидера нормализовать отношения с Израилем, выслать из Сирии «всех иностранных террористов», не допустить возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Также американский президент призвал Сирию взять на себя содержание центров для заключенных террористов на северо-востоке республики.

Лусине Баласян