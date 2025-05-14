Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии

Президент России Владимир Путин в среду, 14 мая, проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Темой обсуждения станут ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества. Участники переговоры также планируют наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

До этого руководители государств встречались 4 сентября прошлого года во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Между Россией и Малайзией уже подписано 20 соглашений о сотрудничестве. По словам посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова, товарооборот между странами в 2024 году достиг около $2,5 млрд. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.