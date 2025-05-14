В Самаре ушел из жизни один из основателей торговой марки «У Палыча»
В Самаре на 58-м году жизни скончался один из основателей торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Предпринимателя не стало вечером 13 мая.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Прощание с Андреем Сульдиным пройдет 15 мая с 12:00 до 13:00 в траурном зале на ул. Борской.
Бренд «У Палыча» был известен с 1990-х годов. Компания производила полуфабрикаты, кондитерскую продукцию. Поставки осуществлялись и на московский рынок. Впоследствии бренд выкупили другие инвесторы, а Андрей Сульдин продал свою долю в бизнесе.