В Самаре ушел из жизни один из основателей торговой марки «У Палыча»

В Самаре на 58-м году жизни скончался один из основателей торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Предпринимателя не стало вечером 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прощание с Андреем Сульдиным пройдет 15 мая с 12:00 до 13:00 в траурном зале на ул. Борской.

Бренд «У Палыча» был известен с 1990-х годов. Компания производила полуфабрикаты, кондитерскую продукцию. Поставки осуществлялись и на московский рынок. Впоследствии бренд выкупили другие инвесторы, а Андрей Сульдин продал свою долю в бизнесе.