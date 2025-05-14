Кремль сообщит о контактах Путина и Лулы да Силвы по мере их согласования

Кремль проинформирует о возможных контактах президента России Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если они будут запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует посетить Москву, чтобы попытаться убедить президента России Владимира Путина поехать на переговоры в Стамбул. 11 мая помощник бразильского лидера Селсу Аморим сообщал о готовности Бразилии выступить посредником в случае переговоров Украины и России.

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