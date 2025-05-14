Yota: интерес к парфюму среди свердловских мужчин старше 36 лет вырос на 12%

В Свердловской области мужчины старше 36 лет стали чаще покупать парфюмерию онлайн. В первом квартале 2025 года трафик на бьюти-платформах для этой возрастной группы вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Ъ-Урал» в компании Yota.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно аналитике, женщины продолжают лидировать в онлайн-покупках косметики, составляя 63% от общей доли. Они также проводят вдвое больше времени на парфюмерных маркетплейсах по сравнению с мужчинами. Однако среди мужчин наиболее активной является категория 36-45 лет — трафик от них вырос на 17%. Далее идут пользователи онлайн-магазинов косметики и парфюма 46-55 лет (+10%).

Большая часть трафика — свыше 80% — приходится на сайты крупных бьюти-ритейлеров. Хотя динамика трафика и посещаемость на этих платформах почти не изменилась, менее крупные площадки набирают популярность. Особенно активный рост в первом квартале показали сайты с корейской косметикой, где трафик удвоился. В целом по России средний трафик на сайтах косметики вырос на 6%.

Среди абонентов «МегаФона» также фиксируется рост интереса к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. С начала 2025 года трафик на такие ресурсы из Свердловской области увеличился на 48% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Чаще всего уральцы просматривают сайты и делают покупки в начале недели, обычно они делают это по вторникам — в этот день трафик превышает среднедневные показатели на 23%.

Ирина Пичурина