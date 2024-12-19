Земля продолжит «Развитие»

Прокуратуре не удалось добиться в апелляционном рассмотрении изъятия 0,6 га, на которых группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова в Воронеже строит жилой комплекс «Метрополь» за более чем 1 млрд руб. Надзорное ведомство утверждало, что ГК изначально здесь планировала жилье и коммерческие помещения, заняв сначала место под центр дополнительного образования. Поэтому ведомство требовало признать сделки по продаже участка «ничтожными». Однако две инстанции эти доводы не приняли, согласившись с позицией защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство жилого комплекса «Метрополь»

Фото: наш.дом.рф Строительство жилого комплекса «Метрополь»

Фото: наш.дом.рф

Из-за вступившего в силу решения суда возобновится рассмотрение другого иска прокуратуры об отзыве разрешения на строительство «Метрополя».

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и отклонил требования прокуратуры Воронежской области об изъятии у группы компаний «Развитие» участка под строительство жилого комплекса «Метрополь». Решение еще не опубликовано.

Надзорное ведомство подало иск к владельцу ГК Сергею Гончарову, структуре «Развития» ООО СЗ ТКФ «Строитель» и областному министерству (на момент сделки — департамент) имущественных и земельных отношений в декабре 2023 года. Оно требовало признать недействительным продажу 0,6 га по адресу: Березовая роща, 1с, индивидуальному предпринимателю Сергею Гончарову и последующую перепродажу земли «Строителю».

Как следует из судебной документации, прокуратура посчитала сделки «ничтожными ввиду их притворности» из-за того, что реальной целью покупки участка являлось «использование его для коммерческого строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра». Первый договор купли-продажи был заключен 17 апреля 2023 года.

Земля «выбыла из государственной собственности», минуя публичную процедуру, так как на ней уже находились принадлежащие Сергею Гончарову постройки. При этом, утверждало ведомство, расположенный тут объект площадью 796 кв. м никогда не использовался как центр дошкольного образования: «Вместо него функционирует офисное здание, что свидетельствует о том, что изначально цели строительства образовательного учреждения не имелось».

Прокуратура поясняла суду, что структура «Развития» ООО «Арт деко» построила тут центр дошкольного образования на 796 кв. м в 2020 году, а с 18 марта 2021-го по 17 апреля 2023 года на участке появился второй корпус на 1,2 тыс. кв. м. При этом, установил надзор, вопреки разрешенному использованию участка, с 8 декабря 2021 по 8 февраля 2023 года под видом центра фактически был возведен первый этаж жилого дома с подземной парковкой.

Прокуратура выявила, что 17 мая прошлого года вид разрешенного использования (ВРИ) был изменен с «для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования» на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», а на следующий день Сергей Гончаров продал землю «Строителю». При этом цена по первому договору составляла 19,9 млн руб., а по второму — 138 млн. В итоге сейчас здесь строится ЖК «Метрополь» и находится бизнес-центр «Березка».

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, стоимость возведения 25-этажного ЖК на 323 квартиры составляет 1,27 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. На декабрь 2024-го, исходя из представленных в системе фотографий, возведено шесть этажей. На август была продана 41 квартира (13%) и пять нежилых помещений из 54 (9%).

Представители «Развития» утверждали, что в центре дошкольного образования «на протяжении длительного времени» снимали помещение логопед и «иные лица», занимающиеся подготовкой детей, и собственник вправе менять вид разрешенного использования, после чего меняется стоимость земли. Кроме того, второй корпус был снесен за 21 млн руб.: он принадлежал ГК, и решение о сносе «не противоречит установленному порядку». Довод прокуратуры об идентичности конфигурации строящегося дома и второго корпуса не соответствует сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости, утверждали в компании.

У минимущества же, согласно документам суда, при принятии решения о заключении договора купли-продажи участка «не было оснований сомневаться» в фактическом использовании участка и расположенной на нем недвижимости.

Арбитражный суд Воронежской области в мае 2024 года встал на сторону «Развития». В ГК называли это решение взвешенным и закономерным. Апелляционная инстанция также оказалась на стороне застройщика.

Вступления в законную силу решения по этому процессу ожидает другое дело по иску прокуратуры об отзыве разрешения мэрии Воронежа на строительство «Метрополя». Здесь претензии надзора касаются изменения ВРИ участка на многоэтажную застройку. В «Развитии» отмечали, что по этому спору собрана «исчерпывающая документарная база, доказывающая законность действий сторон при выдаче и получении разрешения на строительство».

Адвокат Forward Legal Роман Гусак пояснил, что пока невозможно сказать, дала ли апелляционная инстанция оценку всем правовым доводам жалобы прокуратуры, так как решение еще не опубликовано. Однако, отметил он, если надзор подаст жалобу в кассационный суд и приведет обоснованные доводы о неправильном применении норм права, то судебные акты, вероятнее всего, будут отменены и дело будет отправлено на новое рассмотрение.

Александр Прытков