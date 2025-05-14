Пермские пожарные выезжали в «еврейскую» школу по сигналу о возгорании

Вечером 13 мая программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» передал в пожарную часть сигнал о пожаре на территории частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа — детский сад с этнокультурным еврейским компонентом образования “Ор Авнер ХаБаД”».

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Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, по прибытии выяснилось, что срабатывание сигнализации произошло из-за замыкания проводки холодильника. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Стоит отметить, что за последние дни это уже второй случай срабатывания сигнализации из-за проблем с холодильным оборудованием. 12 мая пожарно-спасательные подразделения отреагировали на сообщение о пожаре в школе №60. Было установлено, что в столовой произошло замыкание в одном из холодильников.