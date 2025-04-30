Мишустин назначил депутата Госдумы от ХМАО Маркова замминистра природы РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил депутата Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Евгения Маркова (ЛДПР) заместителем министра природных ресурсов и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Компетентность и глубокое знание проблем и интересов простого народа, накопленный опыт, умение решать серьезные задачи определяют Евгения Владимировича (Маркова.— "Ъ-Урал") как общественного и политического деятеля»,— заверил лидер партии Леонид Слуцкий.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Марков (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Марков отметил, что комитет по экологии Госдумы находится «на короткой руке» с регионами и Правительством РФ для решения острых экологических проблем. «Шесть лет в Госдуме не просто запись в трудовой книжке. Это время поиска и принятия нестандартных, порой инновационных решений, работы с интересными людьми в любом уголке нашей страны, разработки и принятия необходимых для граждан законов»,— написал он в своем Telegram-канале.

Евгений Марков представлял ЛДПР в нижней палате российского парламента с 2019 года. В марте того года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала ему вакантный депутатский мандат Владимира Сысоева (ЛДПР), который был назначен заместителем губернатора Тюменской области. В 2021 году господин Марков был избран депутатом Госдумы VIII созыва по списку ЛДПР, парламентарий получил пост заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Согласно рейтингу полезности депутатов Госдумы по итогам 2024 года, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным, Евгений Марков занял 162 место (из 440 проанализированных парламентариев), по итогам весны 2025 года — 111 место из 437.

Ранее, с 1999 года, господин Марков работал в правительстве ХМАО: был заместителем председателя комитета по экономической политике, замдиректора департамента экономической политики, главой департамента инвестиций, науки и технологий округа. В 2005 году вернулся на пост заместителя директора компании «Сибирь-Консалт», который занимал в 1998-1999 годах. С 2005 года работал замгендиректора по развитию деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь», в 2006 году возглавил компанию «Карсикко лес» по поставке лесоматериалов. В 2007 году был избран депутатом думы Советского района (ХМАО), позже был назначен первым заместителем главы муниципалитета. В 2008-2009 и 2014-2015 годах занимал пост директора по стратегическому развитию УК «Партиком», специализирующуюся на консалтинговых услугах. В 2011 и 2016 годах был избран депутатом думы Югры по партийному списку.

Василий Алексеев