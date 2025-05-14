Никарагуа может подписать соглашение о военном сотрудничестве с РФ в 2025 году

Соглашение о военном сотрудничестве России и Никарагуа готово, заявил генерал-инспектор армии латиноамериканской республики Марвин Корралес Родригес. По его словам, документ могут подписать в этом году. Он уточнил, что пока неясно, где пройдет подписание — в России или в Никарагуа.

«Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это (то, что соглашение еще не подписано.— "Ъ") не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами»,— сказал «Известиям» господин Родригес.

В 2023 году Минобороны России сообщало, что поставило Никарагуа образцы инженерной и специальной техники для инженерных подразделений. В декабре 2024 года правительство России одобрило проект межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ состоит из 16 статей. Он предполагает, что две страны будут обмениваться опытом и информацией в различных отраслях военно-технического сотрудничества, а также проводить военные учения и подготавливать солдат. Соглашение рассчитано на пять лет и может быть продлено на такой же период по согласию сторон.