Сын пермского экс-депутата занялся IT-бизнесом

Степан Белых, сын бывшего пермского политика Никиты Белых, выступил соучредителем пермского ООО «Инженерные цифровые технологии». Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. была зарегистрирована 13 мая, свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан и Александр Белых

Фото: страница Никиты Белых в соцсети Степан и Александр Белых

Фото: страница Никиты Белых в соцсети

Основной вид деятельности — разработка программного обеспечения.

Господину Белых принадлежит 60% долей в ООО, остальное — бывшему гендиректору ПАИЖК Андрею Шинкаренко. В компании пока не раскрывают детали проекта. Для Степана Белых это первый опыт участия в бизнесе.