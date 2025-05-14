Жители Невинномысска добираются домой на лодках после наводнения

Сильные ливни с градом затопили три улицы Невинномысска, жителям нескольких домов пришлось добираться до подъездов на лодках. Поля вокруг города избыточно напитались влагой, в результате чего вода хлынула на городские территории, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Наиболее серьезная ситуация сложилась в микрорайоне 101, где улицы почти полностью оказались под водой.

В городе продолжается ликвидация последствий стихии. Все экстренные службы Невинномысска приведены в полную готовность. Спасатели, коммунальные работники и сотрудники городского водоканала проводят откачку воды с улиц, из подвалов социальных учреждений и жилых домов.

«Хочу обратиться ко всем и попросить по возможности не ставить автомобили в местах традиционного затопления. Уверен, с ситуацией справимся. Обо всех последствиях непогоды прошу сообщать по номеру телефона 112»,— обратился к горожанам глава Невинномысска Михаил Миненков.

Режим штормового предупреждения на территории Ставропольского края сохраняется до 14 мая включительно.

Николай Аксенов