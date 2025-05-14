Захарова иронично прокомментировала сообщения СМИ о переговорах РФ и Украины

Представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала анонимные сообщения о деталях предстоящих переговоров Москвы и Киева в Стамбуле «разговорами вселенных с галактиками». Госпожа Захарова подчеркнула, что российская сторона делает официальные заявления на эту тему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то»,— сказала представитель дипломатического ведомства в эфире радио Sputnik (трансляция велась в Rutube).

Переговоры Москвы и Киева запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской переговорной группы не сообщался. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сам возглавит украинскую делегацию. Во встрече также примет участие американская делегация, которую возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».