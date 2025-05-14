В Башкирии врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Первый заместитель прокурора Башкирии утвердил обвинительное заключение 53-летнему врачу акушеру-гинекологу. Ей инкриминируется причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в марте 2023 года ночью в приемное отделение районной больницы поступила женщина с болями в животе. Из-за ненадлежащего оказания акушером-гинекологом медицинской помощи в этот же день пациентка умерла от внутренннего кровотечения.

Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова