Дмитрий Медведев проведет выездное совещание совбеза на пермском предприятии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетит 14 мая Пермь, сообщает Ura.ru. Как говорят собеседники портала, он может посетить ФКП «Пермский пороховой завод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», на предприятии господин Медведев проведет выездное совещание совета безопасности, в котором в том числе примут участие представители оборонных предприятий региона.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).