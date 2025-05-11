В Георгиевском округе создана комиссия по оценке ущерба от стихии

Комиссия по оценке ущерба от непогоды создана в Георгиевском округе Ставропольского края после заседания по чрезвычайным ситуациям 11 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале глава округа Андрей Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Зайцев / t.me Фото: Андрей Зайцев / t.me

«Комиссия по оценке ущерба приступит к работе в ближайшее время»,— написал чиновник.

Непогода обрушилась на территорию округа 10 мая. Стихия повредила деревья, линии электропередач и жилые постройки как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Многие дворы оказались затоплены ливневыми водами.

Аварийные бригады трудятся с момента начала бедствия. В течение нескольких дней они вывезут образовавшийся мусор и сломанные ветки, а также полностью восстановят электроснабжение пострадавших территорий.

Тат Гаспарян