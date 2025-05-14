РБК: РСПП выдвинул предложения по условиям возвращения иностранных компаний в РФ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента предложения по условиям возобновления деятельности иностранных компаний на российском рынке. Об этом в интервью РБК сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Александр Шохин сообщил о следующих условиях:

ограничение на продажу активов и вывод дивидендов вернувшимися иностранцами; разработка плана инвестиционной активности в России на пятилетний период; наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов; добросовестное поведение и отсутствие задолженностей.

РСПП считает, что требования должны касаться не всех иностранных компаний и учитывать уровень развития отечественных производителей в соответствующих отраслях, с возможностью регулировать строгость ограничений.

Свои предложения подготовили также Торгово-промышленная палата РФ и союз предпринимателей «Деловая Россия». В частности, они настаивают на введении «инвестиционного взноса» для иностранных компаний или компенсации ими расходов российских потребителей.

По поручению президента России Владимира Путина правительство должно разработать условия возвращения зарубежного бизнеса в страну до 15 мая.