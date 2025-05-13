Чубайс избавился от всей российской недвижимости

Экс-глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс с октября 2022 года по март 2023-го избавился от всех 32 объектов недвижимости, которыми владел в России. Об этом сообщил представитель «Роснано» на заседании в арбитражном суде Москвы, передает «РИА Новости».

По словам представителя компании, период отчуждения имущества совпал с «широкой оглаской в СМИ», что новый менеджмент «Роснано» проверяет деятельность предыдущего руководства через Генпрокуратуру.

31 марта АО «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам. Так компания планировала возместить убытки в 6 млрд руб., которые она понесла из-за нереализованного проекта гибких «планшетов Чубайса» дочерней компании Plastic Logic. Сегодня, 13 мая, суд отказал в полном снятии ареста с активов господина Чубайса на сумму 5,6 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Ущерб компенсируют арестом».