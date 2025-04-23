Прокуратура заставила ООО ПК «Северная Миля» выплатить 40 сотрудникам 6 млн рублей
Прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием выплатить заработную плату 40 работникам общества с ограниченной ответственностью ПК «Северная Миля», сообщает пресс-служба ведомства 23 апреля.
В адрес директора судостроительного предприятия внесли представление. Долги по зарплате перед рабочими за период с января по февраль 2025 года составили более 6 млн рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на петербургском рынке труда зафиксировали тренд на замедление зарплатной гонки. Рост потенциальных доходов жителей города с начала года составил лишь +2 тыс. рублей.