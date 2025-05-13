Приговор командарму Попову не устроил потерпевших

“Ъ” стали известны подробности жалобы администрации Запорожской области на приговор по уголовному делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Он был осужден на пять лет за хищение металла, выделенного областью на строительство оборонительных сооружений, и лишен генеральского звания. Представители региональных властей отмечают, что металлом распоряжались не они, а ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова», которое потерпевшим не признали. К тому же остатки приобщенных к делу металлоконструкций вернули не собственнику в лице ГУПа, а передали военным. Власти, как и защитники господина Попова, в связи с серьезными нарушениями требуют провести по делу новое разбирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За Ивана Попова вступилась администрация Запорожской области, которую он защитил от ВСУ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ За Ивана Попова вступилась администрация Запорожской области, которую он защитил от ВСУ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступили жалобы защиты Ивана Попова, его предполагаемого сообщника предпринимателя Сергея Моисеева (осужден с генералом за мошенничество на четыре года), а также администрации Запорожской области, которую признали потерпевшей по уголовному делу.

В документе, по данным “Ъ”, представители региональных властей подробно объяснили происхождение металла, который, как установил суд, был похищен господами Поповым, Моисеевым и бывшим заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Олегом Цоковым (уголовное преследование прекращено после гибели в ходе СВО, посмертно удостоен звания Героя России).

По данным потерпевших, в марте 2023 года тогдашнему врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому поступила заявка от командующего 58-й армией Ивана Попова на приобретение различных товаров, в том числе 1,5 тыс. тонн металла, «необходимых для усиления позиций войск на Запорожском направлении и предотвращения прорыва фронта со стороны ВСУ на данном участке».

Заявку одобрил комитет обороны военно-гражданской администрации области, передав во ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова».

Следует отметить, что это созданное администрацией юрлицо, осуществляющее согласно его уставу деятельность в целях обеспечения обороны и защиты интересов граждан.

ГУП в марте—июне 2023 года заключил два договора с ООО «Импорт плюс», а еще один с ООО «Торговый дом "Спектр"», в рамках которых для нужд 58-й армии были закуплены товары на сумму 133 млн 564 тыс. 700 руб. и на основании актов приема-передачи предоставлены военным.

«Товарами», ставшими предметом предполагаемого преступления, говорится в жалобе, распоряжался ГУП, использовавший на их закупку закрепленные за ним же субсидии, а не администрация области, которую признали потерпевшей по делу. Следовательно, говорится в документе, именно добровольческий батальон является потерпевшим «по настоящему уголовному делу, а не Российская Федерация в лице Запорожской области».

Кроме того, отмечается, что в резолютивной части приговора судом была неправильно определена судьба вещественных доказательств, в частности, изделий металлопроката, которые были переданы Минобороны России, а не Запорожской области. По версии авторов документа, это «также свидетельствует о не устраненных судом противоречиях своих выводов фактическим обстоятельствам дела». В приговоре, напомним, говорится, что контрнаступление ВСУ было отражено в Запорожской области, однако излишки металла военные реализовали через господина Моисеева, а вырученные средства в размере 103 млн 668 тыс. 419 руб. 01 коп. похитили.

Юристы просят приговор гарнизонного военного суда от 24 апреля этого года отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство в ином составе суда.

Адвокат Сергей Буйновский отметил “Ъ”, что полностью поддерживает жалобу потерпевшей стороны, поскольку также считает его «незаконным и необоснованным». Защита обжаловала судебное решение, настаивая на отсутствии самого события преступления, но разбирательство во Втором Западном окружном военном суде еще не назначено. Сам Иван Попов через защитника поблагодарил губернатора Балицкого за «поддержку и проявленное гражданское мужество».

Николай Сергеев, Алексей Соковнин