Солиста группы Silver machine оштрафовали в Петербурге за песню «Zа наших»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Алексея Сидорова, участника леворадикального объединения «Рабочая власть» и солиста группы Silver machine. Его оштрафовали за песню «Zа наших», в которой усмотрели возбуждение ненависти и сатиру на тему спецоперации.

Композиция была выпущена 4 декабря прошлого года. При анализе содержания песни установили, что текст направлен «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

К тому же трек может представлять собой сатиру с элементами сарказма. В нем есть отсылки на нынешние события, главным образом на проведение Россией специальной военной операции. Сидорову назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура через петербургский суд намерена добиться запрета песни рэпера-иноагента Noize MC.

Татьяна Титаева