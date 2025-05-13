РЖД приобрели арестованное имущество «Сименс Мобильность» в Петербурге и области

В ходе торгов определился новый владелец на арестованное имуществ ООО «Сименс Мобильность». За 1,5 млрд рублей оно перешло ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе МТУ Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эти активы позволят РЖД создать инфраструктуру для проведения полноценного технического обслуживания высокоскоростного и скоростного подвижного состава, исключив зависимость от других организаций.

«Общая стоимость недвижимости в результате проведенных аукционов составила 1 567 792 800 рублей без учета НДС. Покупателем является Дирекция скоростного сообщения - филиал ОАО „РЖД“»,— уточнили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что складской комплекс в Ломоносове выставили на торги с начальной ценой 350 млн рублей.

Татьяна Титаева