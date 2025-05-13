Трамп встретится с президентом Сирии в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом Axios сообщил чиновник Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

«В Сирии, где произошло столько бед и смертей, сформировано новое правительство, которое, как мы все надеемся, сумеет стабилизировать обстановку в стране и сохранить мир»,— говорится в заявлении Дональда Трампа на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Газета The National писала, что 14 мая Ахмед аш-Шараа посетит Саудовскую Аравию и встретится с Дональдом Трампом на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Источник газеты сообщал, что предложение о 45-минутной встрече лидеров было обнародовано саудовской стороной.

Лусине Баласян