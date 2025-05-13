Суд оштрафовал хозяйку магазина «Ведьмин путь» за оскорбление чувств верующих

Мировой суд Таганского района оштрафовал на 100 тыс. руб. владелицу магазина «Ведьмин путь» Анну Авдееву по протоколу об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 5.26 КоАП). В материалах дела (есть у ТАСС) говорится, что в магазине продавались свечи в виде искаженных икон и изображения святых с перевернутыми восьмиконечными крестами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Авдеева

Фото: @anna_shcer Анна Авдеева

Фото: @anna_shcer

Магазин «Ведьмин путь» расположен в Малом Рогожском переулке в центре Москве. На сайте магазина говорится, что в нем можно купить «авторские ритуальные свечи» и «уникальные товары для магии». Анна Авдеева называет себя «ведьмой по крови», наследующей «тайные знания своего рода» уже более 30 лет.

Правоохранительные органы обратили внимание на магазин после обращения активистов из движения «Сорок Сороков». Они утверждали, что в магазине можно купить такие «кощунственные товары», как свечи-распятия, ножи для жертвоприношения, оккультную литературу украинских издательств, фрагменты частей тел животных, пародии на святые иконы и карты Таро.

Полина Мотызлевская