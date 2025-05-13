Погрузка удобрений на сетях ОЖД в Петербурге с начала года выросла в шесть раз

По итогам первых четырех месяцев текущего года на сетях Октябрьской железной дороги в Петербурге было погружено около 2,3 млн тонн грузов. Этот на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В январе-апреле, в частности, было погружено 215,2 тыс. тонн черных металлов (+10,6%), 51,9 тыс. тонн зерна (рост в 1,3 раза), 25 тыс. тонн продуктов перемола (рост в 1,4 раза) и 20,2 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (рост в 6 раз).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в апреле этого года погрузка на территории Октябрьской железной дороги составила 8,8 млн тонн — на 6,5% больше, чем за апрель 2024 года.

Андрей Цедрик