Погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги в апреле выросла на 6,5%

В апреле текущего года погрузка на территории Октябрьской железной дороги составила 8,8 млн тонн — на 6,5% больше, чем за апрель 2024 года. Такие цифры назвали в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В свою очередь, за январь-апрель 2025 год на магистралях ОЖД было погружено 33 млн тонн — на 0,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За I квартал, в том числе, погружено: 8,9 млн тонн химических и минеральных удобрений (+10%), 8 млн тонн руды железной и марганцевой (+11,7%), 218,7 тыс. тонн черных металлов (+5,6%) и 59,6 тыс. тонн зерна (+21,5%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года через балтийские порты на территории РФ (Петербург и Ленобласть) было экспортировано 698 тыс. тонн зерна. Это в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Андрей Цедрик