Путин назвал придурками вводящих санкции во вред своим странам

Президент Владимир Путин на съезде «Деловой России», рассуждая об антироссийских санкциях, назвал придурками тех, кто вводит их, несмотря на вред собственным странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на съезде «Деловой России»

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на съезде «Деловой России»

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нас не запугать новыми возможными санкциями — пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, а введение санкций наносит ущерб и тем странам, которые их вводят. «Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну а как, ну в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору»,— добавил господин Путин.

17-й пакет санкций против России Евросоюз может утвердить уже 20 мая. Он предполагает ужесточение ограничений в банковском секторе и сфере энергетики. Санкции затронут полезные ископаемые, топливо, нефть и теневой флот. С помощью последнего Россия экспортирует нефть в Европу.

Екатерина Отрашкевич