Путин обвинил в жульничестве западных сельхозпроизводителей

Президент Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» сообщил, что западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих рынках: идут скрытые субсидии и создаются огромные преференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Где-то на рубеже 2018–2019 годов, когда аграрный сектор в принципе набрал достаточно темпа для своего развития, начал, по сути, закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия, и тогда сельхозпроизводители мне прямо на прямой встрече говорили: "Только не пускайте никого (западные компании.— "Ъ") назад"»,— сказал господин Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По его словам, западные компании подписывают соглашение в рамках Всемирной торговой организации о запрете на субсидии, однако продолжают получать их другими способами. Конкретные компании Владимир Путин не назвал. Он сказал, что в Россию следует пускать только компании, возвращение которых выгодно нашей стране. Для остальных «надо найти 1000 причин» для отказа, считает господин Путин.

В мае 2024 года президент поручил российскому АПК увеличить объемы экспорта в полтора раза от уровня 2021 года. Цели в $55 млрд в год необходимо достичь к 2030 году. В 2023 году объем достиг рекордного уровня $43,5 млрд.

Екатерина Отрашкевич