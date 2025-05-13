МККК: 13,6 тыс. семей получили данные о пропавших в зоне СВО родственниках

Информацию о пропавших в зоне боевых действий родственниках с 2022 года получили 13,6 тыс. семей с обеих сторон, сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Борис Мишель. Он добавил, что еще 116 тыс. дел по поиску пропавших родственников открыто.

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«Также мои коллеги на Украине следят за условиями, в которых содержатся российские военнопленные, и предоставляют им возможность отправлять и получать письма от своих семей»,— сказал господин Мишель на пресс-конференции Российского Красного Креста в центре «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»). С 2022 года при помощи МККК были переданы 15 тыс. личных сообщений между военнопленными и их семьями, добавил он.

В конце декабря 2024 года господин Мишель говорил «Ъ», что организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (с обеих сторон конфликта). На тот момент сотрудники МККК посетили 4,7 тыс. российских и украинских военнопленных.

О поиске пропавших без вести в результате российско-украинского конфликта — в интервью Бориса Мишеля.

Полина Мотызлевская