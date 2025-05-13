Путин поручил расширить программу «Пушкинской карты» на цирки

Президент Владимир Путин поручил правительству внести цирки в программу «Пушкинской карты». Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить доклад по поручению до 30 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С предложением расширить действие программы «Пушкинской карты» на цирки выступил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. На заседании президентского Совета по культуре и искусству 25 марта он заявил, что по карте молодые люди могут посещать даже частные музеи и выставки, а цирки — нет. Он попросил президента исправить это, так как цирк — это «главное место, куда исторически ходят всей семьей».

Проект «Пушкинская карта» реализуется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. Он запущен по инициативе президента 31 августа 2021 года, чтобы привлечь подростков и молодых людей к культурной жизни России. На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые они могут потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется 1 января каждого года или после первого выпуска. Оформить «Пушкинскую карту» могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Сделать это можно через аккаунт на «Госуслугах».

Полина Мотызлевская