«Внедрение продуктов окупится быстрее, чем долгосрочные строительные проекты»

На российском рынке цифровых решений для промышленности и строительства с 2022 года произошел сильный скачок. Сегодня эти отрасли значительно продвинулись в области импортозамещения, а применение российских технологий информационного моделирования (ТИМ) ускоряет и упрощает создание и сдачу крупнейших проектов. О доверии бизнеса к отечественным компаниям, проблеме пиратского софта и новых сферах применения ТИМ “Ъ” рассказал исполнительный и технический директор АО «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Орельяна Урсуа, директор АО «СиСофт Девелопмент»

Фото: Пресс-служба АО «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа, директор АО «СиСофт Девелопмент»

Фото: Пресс-служба АО «СиСофт Девелопмент»

— Последние десять лет строительная отрасль России развивается под эгидой технологий информационного моделирования. Как вы оцениваете прогресс в понимании этих технологий и их применении предприятиями стройкомплекса?

— Стоит отметить, что тему информационного моделирования начали продвигать и строительная индустрия, и Министерство строительства РФ уже достаточно давно — больше десяти лет назад. Сначала выделялись гранты на перевод иностранных стандартов, исследования и разработки решений, в том числе в отраслевых учебных заведениях. Затем разработка отечественных нормативных документов и регламентов, подготовка к эксплуатации самого подхода. Благодаря этому появился единый строительный классификатор и приняты стандарты, позволяющие информационному моделированию стать частью цифровизации отрасли. А сегодня, говоря о цифровизации строительства, подразумеваются электронный документооборот, информационное моделирование, трехмерное моделирование, что говорит о том, что достаточно большой путь уже успешно пройден.

Следует особо отметить, что значимый сдвиг в развитии строительных IT-технологий в России произошел в 2022 году: если раньше информационное обеспечение компаний было лоскутным (брались решения от разных вендоров, в том числе иностранных, и работали на разрозненных системах), то 2022 год отменил эту лоскутность в пользу ускоренного перехода на российские решения, развивающиеся экосистемно. В перспективе системы дополнят решения на базе искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем, что применяется в строительстве уже сейчас.

— Насколько важно для строительной компании использовать ТИМ? Можно ли свести ответ на этот вопрос только к удобству использования этих технологий или выгоды от применения ТИМ гораздо шире?

— Скажем так, применение ТИМ не может само по себе гарантировать успех работы, потому что успех — это еще и удача, но вероятность успеха это повышает. Что такое вообще применение технологии информационного моделирования: это примерно то же самое, что сложить все данные о стройке в «одну корзину» и по мере необходимости доставать, притом быть всегда уверенным, что это достоверные данные. Поэтому ТИМ применяется и в промышленном, и в гражданском строительстве. Кстати, в гражданском строительстве внедрение ТИМ намного проще.

— Почему проще?

— Повторяемость высокая. На объектах с высокой повторяемостью с ТИМ вам не нужно одно и то же придумывать два раза, вы можете повторно использовать проектные решения, внося изменения. ТИМ дает просто невероятную прибавку как в качестве работы, так и в производительности, что взаимосвязано. Особенно на начальных этапах. Например, если вы ошиблись на этапе проектирования и исправили это, то цена ошибки — это только время и стоимость проектирования, а если на этапе строительства, то стоимость ошибки вырастает на два порядка, то есть в несколько сотен раз.

— Есть ли какие-то сферы применения ТИМ, которых еще нет, но в ближайшее время могут появиться?

— ТИМ похожи по своей идее на «Яндекс Карты»: это сама карта, адреса, магазины, кафе, в картах задействован другой бизнес, например такси и т. д. На основе ТИМ в идеале можно построить аналогичную IT-экосистему, охватывающую все этапы строительства и эксплуатации и предоставляющую информацию широкому кругу пользователей. Строительная отрасль влияет практически на все отрасли экономики. Это производство стройматериалов, заводы, транспорт и логистика, то есть огромное количество индустрий завязано на строительной отрасли, и ТИМ как источник данных может служить хорошей основной для всех этих сфер. В том числе для сбора статистики по использованию стройматериалов в разных регионах, решения логистических задач, а с бытовой точки зрения это, конечно, планирование капитального строительства и ремонты. И следом — сегмент B2C. Когда люди делают ремонт дома, уверен, у всех остаются лишние материалы после работ, которые стоили денег. Применение ТИМ могло бы решить эту проблему и гражданам: сделать расчеты на ремонт так, чтобы не было излишков. Тем более что объем этого рынка в потребительском сегменте куда больше, чем, например, у магазинов одежды или обуви.

— Какие наиболее интересные проекты с применением ТИМ были реализованы подрядчиками «СиСофт Девелопмент»?

— Наши решения используются на значимых проектах — это проект БРЕСТ «Росатома», объекты «Восток Ойл», ориентированные на развитие транспорта нефтепродуктов по Северному морскому пути, объекты «Газпрома», «Еврохима» и многих других. Помимо крупного промышленного бизнеса, который работает с решениями, хочу отметить, что последние годы наше ПО активно внедряется на гражданской инфраструктуре. Это и жилые здания, объекты городской инфраструктуры: ТЭЦ, метрополитен, школы и многие другие социально значимые объекты. Из последних примеров это строительство аэропорта в Абхазии, Сухум: он проектировался с использованием нашего ПО, а также нового аэровокзала на востоке страны.

— Если западные разработчики вернутся на российский рынок, нет ли опасности, что российские вендоры уступят его?

— Радикально это вообще не повлияет. Конечно, есть те, кто ждет, кто мечтает о возвращении западных вендоров, но, к счастью для нас, все крупные игроки не склонны к возвращению. Да и технически это маловероятно, а доверие к иностранным вендорам утеряно. Эти зарубежные компании отключили людей от легального использования софта— иногда лицензии просто отзывали, а пользователи оказывались с пустыми руками, хотя за это заплатили, тем самым вводя заказчиков в ранг нарушителей прав и договора. Последние три года бизнес переходит на российские аналоги, вкладывается в них, инвестирует. Резко отказаться от этого в пользу ненадежных западных решений даже противоречит бизнес-логике, не думаю, что на это пойдет российский бизнес.

Уход иностранных вендоров, который временно усложнил всем жизнь, в то же время освободил рынок для распространения российских решений и дал мощный импульс развитию IT-отрасли. Часть IT-компаний успешно вышла на биржу, в скором времени ждем IPO группы «Нанософт», разработчика инженерного ПО, которое широко применяется в строительстве.

— Еще одна проблема — использование рядом предприятий нелегальных лицензий западных компаний. Если бизнес использует так иностранные разработки, что его удержит от использования пиратских версий отечественных решений?

— Я всегда резко отвечаю на этот вопрос: у воровства нет иного названия, пиратство — это воровство. А воровство вредило и вредит очень просто. Вендоры, будь то российские или зарубежные, не получают денег за свои продукты, не получают инвестиций в их развитие, а значит, это вредит IT-отрасли в целом. И, соответственно, с таких продаж компании не платят налоги, что наносит вред уже экономике страны. И, увы, на рынке есть люди, которые практически открыто готовы платить за рубеж и нарушать лицензионное право или тем более использовать что-то бесплатное, полученное нелегальным путем. С этим должна бороться и отрасль, и государство.

— Как проблема высокой стоимости заемных средств сказывается на строительной отрасли, а также на разработчиках?

— Тут тоже все достаточно просто — оно влияет на отрасли прямо: многие компании временно сокращают свои программы финансирования. Если, например, в 2022 году был резкий всплеск инвестиций, то сейчас компании и пользователи боятся остаться без денег и идут по границе допустимого минимума затрат, при этом проекты не отменяются и не консервируются, но идут с меньшей скоростью и в меньшем объеме. Есть еще одна проблема недофинансирования цифровизации: менеджеры, один раз внедрившие иностранное ПО, не в состоянии пройти путь импортозамещения. Нужно отметить, что многие застройщики и строительные компании лукавят, говоря о дороговизне отечественного ПО. Мы проводили анализ цен, и могу уверенно сказать, что заменить иностранные САПР можно за счет бюджетов, которые выделялись на ежегодные обновления иностранного ПО — стоимость отечественных САПР от двух до восьми раз дешевле зарубежных аналогов. Затраты на импортозамещение и цифровизацию следует разбить по этапам реализации «дорожной карты» импортозамещения и планомерно по этой карте.

— Есть ли у российских вендоров амбиции выйти на дружественные зарубежные рынки?

— У нас уже сейчас есть небольшие пилотные продажи за рубеж, но для нас, как и многих на рынке, это не приоритетное направление на данный момент. Мы сосредоточены на внутреннем рынке. Хотя знаем, что опыт и экспертиза российских компаний, которые начинали развивать IT еще во времена СССР, наработали огромный бэкграунд, а три года назад продемонстрировали огромный скачок — все это высоко ценится за рубежом. Конечно, нужно выходить на зарубежные рынки или как минимум готовиться к этому. Наши продукты принимаются хорошо иностранными экспертами, у них есть рынок, а сами решения конкурентоспособны не только по цене, которая ниже западных, но во многом превосходят зарубежные аналоги.

Валерия Романова