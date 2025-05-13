Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 VII

Японская компания Sony анонсировала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII с мощным процессором и вместительным аккумулятором. Предзаказать устройство можно будет с 20 мая, а продажи стартуют в начале июня, стоимость новинки начинается от €1499.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony Фото: Sony

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, накопителем до 512 ГБ и поддержкой HDR. Аккумулятор емкостью 5000 мА•ч обеспечивает до двух дней работы, поддерживается быстрая и беспроводная зарядка.

Основная камера на 48 Мп с оптической стабилизацией дополнена сверхширокоугольной камерой на 48 Мп и телеобъективом на 12 Мп с переменным фокусным расстоянием. Все модули используют сенсоры Exmor T, а технологии Alpha обеспечивают профессиональный уровень съемки. Для записи видео предусмотрены режимы съемки с автофокусом по глазам и ручными настройками.

У Xperia 1 VII есть фронтальные стереодинамики с усиленными басами и аудиоразъем 3,5 мм, что является редкостью для современных флагманов. Устройство защищено по стандарту IP68 и работает на Android 15 с фирменной оболочкой.

Евгений Федуненко