Задержан второй организатор нелегальных гонок, на которых погибла девушка

Следователи следственного отдела по городу Ангарску следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области задержали 32-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Отмечается также, что жительница Ангарска «допрошена и дала признательные показания». Ранее были задержаны еще одна 34-летняя женщина и 31-летний мужчина.

«По версии следствия, 11 мая подозреваемые, находясь вблизи села Одинск Ангарского городского округа, оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Они организовали незаконные и несанкционированные уличные гонки, в ходе которых водитель машины "Тойота Чайзер" нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть 17-летней ангарчанки»,— добавляет пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Следствие ходатайствует перед Ангарским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю и женщинам—организаторам гонок. По информации «Ъ», заседание суда состоится 16 мая (пока суд продлил срок задержания фигурантов на 72 часа).

Как сообщалось ранее, в результате наезда на зрителей нелегальной гонки также пострадали еще два человека, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Водитель, потерявший управление, в момент происшествия был трезвым.

Влад Никифоров, Иркутск