Расследуется гибель девушки при нелегальных ночных гонках под Иркутском

В Ангарске Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области, дело возбуждено по факту гибели 17-летней девушки, являвшейся зрителем нелегальных ночных гонок.

«В ночь на 11 мая на девятом километре автодороги Ангарск—Тальяны водитель автомобиля, участвовавший в гонках, не справился с управлением. Он совершил наезд на пешеходов, один из которых погиб на месте происшествия, еще два человека с различными травмами доставлены в больницу»,— уточняется в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области также добавляют, что проведенная процедура освидетельствования показала отсутствие следов алкоголя в крови водителя. Сотрудники Госавтоинспекции уже установили предполагаемого организатора нелегальных гонок. Им оказалась местная жительница, которая уже дала показания.

Влад Никифоров, Иркутск