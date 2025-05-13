«Мордовскому бекону» выдали предостережение за зарастание нижегородских земель

ЗАО «Мордовский бекон» получило предостережение Россельхознадзора за зарастание 74 га земель сельскохозяйственного назначения в Краснооктябрьском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства 13 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инспекторы проверили два участка, принадлежащие компании, и установили, что на всей площади собственник не выполняет требования и обязательные мероприятия по защите земель, вся земля заросла черемухой, яблоней, ивой, а также сорными растениями.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году группа компаний «Талина», в которую входит «Мордовский бекон», получила в Нижегородской области более 20 тыс. га сельхозземель, принадлежащих ранее обанкротившемуся холдингу «Сантимир». В дальнейшем «Талина» рассчитывала довести земельный банк в Нижегородской области до 100 тыс. га.

Галина Шамберина