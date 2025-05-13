Utair начнет совершать перелеты по маршруту Сургут — Волгоград со 2 июня

Со 2 июня авиакомпания Utair запустит перелеты из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Волгоград, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейсы будут совершаться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Сургута запланирован на 12:40, из Волгограда — в 15:30. Время в пути составит 3 часа 50 минут. Минимальная цена за билет до конца лета составляет 15,9 тыс. руб.

Напомним, с июня Utair также запустит рейсы в Казань, Нижнекамск и Ставрополь. Частота полетов в Новосибирск увеличится до шести раз в неделю. В Сочи рейсы будут выполняться до 14 раз в неделю, а в Минеральные Воды — до четырех раз.

Ирина Пичурина