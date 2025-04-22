Utair запустит из Сургута четыре новых рейса в города России

Авиакомпания Utair летом планирует запустить из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) четыре новых рейса в российские города, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Всего в весенне-летнем сезоне из Сургута будет доступно 30 направлений для путешествий, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С июня стартуют рейсы в Волгоград, Казань, Нижнекамск и Ставрополь. Частота полетов в Новосибирск увеличится до шести раз в неделю. В Сочи рейсы будут выполняться до 14 раз в неделю, а в Минеральные Воды — до четырех раз.

Кроме того, в июне самолеты начнут летать в Анталью (Турция) по понедельникам и в Фергану (Узбекистан) по субботам. Частоту рейсов в Баку (Азербайджан) увеличат до трех раз в неделю. До конца мая продолжатся рейсы в Дубай по субботам, а с 4 октября полеты возобновятся, так как в ОАЭ начнется новый туристический сезон.

Напомним, выручка Utair за 2024 год выросла до 79,1 млрд руб., при этом выручка от перевозок внутри РФ составила 49,6 млрд руб., а от перевозок по зарубежным рейсам — 28,8 млрд руб.

Ирина Пичурина