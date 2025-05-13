Полицейские спасли семью с детьми из горящего дома в Ставрополье

На Ставрополье сотрудники уголовного розыска спасли женщину и двоих детей из горящего дома. Пожар произошел в селе Правокумском, полицейским удалось пробраться в горящее строение и отключить газ, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

«Лейтенант полиции Антон Распопов и младший лейтенант полиции Алим Уруджев в свой выходной день заметили клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окна частного дома. Стражи порядка немедленно направились к месту возгорания для помощи жильцам»,— следует из сообщения.

Алим Уруджев вывел на безопасное расстояние мать и 11-летнего ребенка, после вызвал пожарных. В это время Антон Распопов проник в задымленное помещение и спас 8-летнюю девочку, которая из-за болезни не могла самостоятельно покинуть дом.

Николай Аксенов