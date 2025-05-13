Доходы РФ от нефтегаза снижены на 2,6 трлн руб. в бюджете на 2025 год

Поправки к федеральному бюджету на 2025 год предусматривают снижение нефтегазовых доходов на 2,6 трлн руб. по сравнению с ранее утвержденным документом. Решение связано в том числе со снижением прогноза экспортной цены на российскую нефть с $69,7 до $56 за баррель, следует из законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ожидаемая сумма нефтегазовых доходов составляет 8 трлн 317 млрд 421 млн руб., то есть 3,7% ВВП. «Сложившаяся в январе—апреле 2025 года конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась менее благоприятной, чем ожидалось ранее,— объявление о протекционистских мерах США в начале апреля вызвало резкое снижение цен на нефть»,— говорится в пояснительной записке. Поправки также были приняты с учетом пересмотра курса доллара.

Прогноз по поступлениям от налога на добычу полезных ископаемых на нефть снижен с 10,68 трлн до 7,53 трлн руб., то есть на 29,5%. Поступления от налога на дополнительный доход снижены на 33%, с 1,88 трлн до 1,26 трлн руб.

Общие доходы от газа снижены на 9,4%. Поступления от НДПИ на природный газ уменьшены на 10%, с 1 трлн до 907 млрд руб., на газовый конденсат — с 834,6 млрд до 670,7 млрд руб. (–19,6%). Таможенные пошлины на природный газ снижены на 57 млрд руб.

Подробнее о поправках в бюджет — в материале «Ъ» «Бюджет возвращают в реальность».