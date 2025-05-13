Прокуратура Башкирии объявила предостережение директору фонда капремонта

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение генеральному директору фонда Регионального оператора капитального ремонта Павлу Сафонову из-за не начатого ремонта крыш, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году планировалось обновить кровли в 222 домах, однако до сих пор организация не провела конкурсные процедуры по определению подрядчиков и не заключила договоры.

«Принимая во внимание социальную значимость названного вопроса, заместитель прокурора республики потребовал принять меры по скорейшему согласованию стоимости, организации конкурсных процедур, заключению контрактов, а также предупредил об ответственности за неисполнение указанных требований»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова