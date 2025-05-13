Истек срок давности по делу обвиняемого в убийстве экс-ректора КФУ

Истек срок давности по делу об убийстве предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, в организации которого обвиняют бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, истечение срока не означает автоматическое освобождение Гафурова от уголовной ответственности. Вопрос о его освобождении остается на усмотрение суда.

Гафурову предъявлено обвинение по статье об убийстве по найму группой лиц по предварительному сговору (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, в 1999 году он заказал убийство Айдара Исрафилова, депутата Елабужского горсовета, который публично критиковал Гафурова, бывшего главой Елабуги. Исрафилова застрелили в 1999 году возле спорткомплекса ЦСКА в Москве.

В сентябре 2023 года Савеловский суд Москвы приговорил лидера ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова к 25 годам колонии за причастность к убийству Айдара Исрафилова. Саляхов в ходе следствия указал на Гафурова, утверждая, что экс-ректор, также состоявший в ОПГ, был инициатором убийства. Сам Гафуров свою вину отрицает.