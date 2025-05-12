ЦСКА в третий раз подряд обыграл УНИКС в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на гостевом паркете обыграл казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 90:86. Счет в противостоянии — 3:0.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл, на счету которого 23 очка. У казанцев самыми продуктивными стали центровой Бако Исмаэль и тяжелый форвард Андрей Лопатин. Они набрали 14 очков.

Серия продолжится 14 мая в Казани.

В прошлом году ЦСКА и УНИКС играли в финале. Столичная команда тогда оказалась сильнее — 4:1.

Таисия Орлова