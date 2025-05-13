Число новых универмагов в России выросло на 71% по сравнению с 2024 годом

По оценкам консалтинговой компании CORE.XP, российский рынок универмагов демонстрирует уверенный рост с начала года. Число новых точек, открытых за январь-апрель, увеличилось на 71% по сравнению с показателем за весь прошлый год. Площадь новых универмагов выросла на 21% за тот же период, говорится в пресс-релизе CORE.XP.

Самый большой рост продемонстрировала сеть Lady & Gentleman STREET, которая заняла площади закрывшихся магазинов Just Clothes в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В Хабаровске и Иваново появились новые универмаги «Стокманн».

Годом ранее площадь новых универмагов сократилась на 84%. «Тогда на динамику повлияли рекордно высокая база 2023 года, потребность в ресурсах для освоения ранее открытых магазинов, а также ужесточение денежно-кредитной политики»,— прокомментировал данные директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев. Он подчеркнул, что подобная цикличность характерна для розничного рынка.

По мнению аналитиков, активное замещение монобрендовых магазинов универмагами говорит о том, что этот формат доказал свою устойчивость и востребованность у покупателей. При этом средняя площадь новых универмагов сократилась на 502 м кв в январе–апреле по сравнению с предыдущим годом. В CORE.XP считают возможной причиной дефицит крупных торговых помещений. В Москве на них приходится всего 3% от общего объема предложения.