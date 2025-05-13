Труба позвала на сделку

«Полипластик» продолжает наращивать активы в сегменте снабжения для строительства и ЖКХ, получив 49% в «РусИнжГидро», выпускающем оборудование водоснабжения и канализации. По расчетам «Полипластика», сделка позволит расширить портфель заказов и выйти на новые рынки. Эксперты считают сектор в целом перспективным, но отмечают текущий спад спроса на пластиковые трубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Крупнейший в ЕАЭС производитель полимерных труб «Полипластик» в апреле получил 49% ООО «РусИнжГидро», следует из ЕГРЮЛ. Компания, сказано на ее сайте, производит изделия из полиэтилена, очистные сооружения, системы водоподготовки, композитные трубы. После сделки доля владевшего 100% «РусИнжГидро» Вячеслава Короткевича сократилась до 51%. В 2024 году — первый год работы — компания получила 1,12 млрд руб. выручки и 81,59 млн руб. чистой прибыли. В «РусИнжГидро» “Ъ” не ответили.

В группе «Полипластик» “Ъ” пояснили, что участие в капитале «РусИнжГидро» направлено на развитие совместных проектов в сфере поставки оборудования для объектов транспортной инфраструктуры. Увеличение пакета до контрольного компания не планирует. «Благодаря интеграции компетенций и ресурсов ожидаем больших возможностей в сфере малых и средних очистных сооружений в дорожном строительстве»,— сообщил глава «Полипластика» Лев Гориловский.

Это вторая M&A-сделка «Полипластика» с начала 2025 года. В феврале группа получила 65% в бывшем подразделении бельгийского поставщика пластиковых труб и фитингов Aliaxis (см. “Ъ” от 7 марта). Общая мощность заводов «Полипластика» — около 750 тыс. тонн в год. В АКРА долю группы на рынке РФ в натуральном выражении оценивали в 40,7%. В прошлом году структура Льва Гориловского продала 25% «Полипластика» фонду Газпромбанка (см. “Ъ” от 18 марта 2024 года).

Собеседник “Ъ” на рынке считает, что рост доли полимерных систем во всех категориях сетей ЖКХ неизбежен. По его словам, стоимость жизненного цикла полимеров в два раза ниже, чем у традиционных трубных материалов, их более низкая теплопроводность позволяет уменьшать теплопотери, а за счет сокращения числа аварий снижается стоимость коммунальных услуг. Благодаря этому к 2030 году потребление полимеров в сегменте труб может вырасти втрое, полагают на рынке.

Глава Rupec Дмитрий Семягин указывает, что срок эксплуатации полимерных труб, согласно новому ГОСТу, 100 лет, у стальных труб в водоснабжении — 20 лет, а в водоотведении — 25 лет. Но пока, говорит эксперт, доля полимерных труб в системах водоснабжения и водоотведения крайне мала (в начале 2024 года она составляла 5%), и сейчас производство пластиковых систем снижается. В первом квартале 2025 года, по официальной статистике, выпуск полимерных труб год к году снизился на 10,1%, до 217 тыс. тонн. Как поясняет эксперт, динамика связана с замедлением на строительном рынке и с изменениями в сфере госзаказа.

В 2023–2024 годах, говорит господин Семягин, основным драйвером роста потребления полимерных труб была программа модернизации ЖКХ (особенно в части водоснабжения), но ее влияние будет снижаться по мере расходования бюджетов. Тем не менее, считает он, у рынка полимерных труб сохраняется большой потенциал. Как напоминает эксперт, программа модернизации ЖКХ предполагает замену 17,5 тыс. км коммунальных сетей, а это 3,7% от всей протяженности систем, тогда как замены требуют около 70% коммуникаций.

Глава Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко также считает сегмент полимерных труб и решений из них перспективным, особенно когда проектируются уже готовые решения и системы. «Видимо, на это расчет у "Полипластика"»,— предполагает он. По прогнозам господина Ткаченко, в дальнейшем падающий спрос на полимерные трубы может подстегнуть снижение цен благодаря начавшемуся удешевлению стоимости сырья для их производства.

Ольга Мордюшенко