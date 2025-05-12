Льготная ипотека перестраивается

«Сбер» и ВТБ отменяют комиссии для застройщиков по программам льготной ипотеки. Вводить их начали в прошлом году для увеличения маржинальности на фоне повышения ключевой ставки. При этом в ЦБ заявляли, что девелоперы в итоге переносят издержки на покупателя. На проблему указывал и Владимир Путин месяц назад. Он отметил, что размер комиссий достигает от 5% до 10%. От этого застройщики сталкиваются со снижением спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом из-за перегруженности рынка жилья на стоимость квартир отмена комиссии не повлияет, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Конечно, от этой практики нужно было избавиться, чтобы предотвратить дальнейший неадекватный рост цен на недвижимость. Но в то же время нет оснований ожидать, что моментально мы будем наблюдать какое-то благоприятное влияние на рынок недвижимости, в частности, снижение цен на жилье.

Препятствует то, что на фоне рекордных выдач ипотеки застройка так сильно разогналась, что мы в любом случае получим на выходе большой объем простаивающих площадей. И в таких условиях застройщикам, конечно, невыгодно снижать цены, потому что они понимают, что не смогут стимулировать этим спрос в условиях текущих высоких ставок и ограниченных льготных программ. Поэтому то, что есть, они будут пытаться продавать дороже независимо от того, отменяют банки для них комиссии или нет».

Глава «Сбера» Герман Греф при этом предупреждал, что отмена комиссий приведет к резкому падению объема выдачи ипотеки. Банки действительно станут более избирательными, считает ипотечный брокер Дмитрий Ракута: «Застройщикам, возможно, станет легче, будут появляться новые проекты, но сами банки принимают решения касаемо одобрения или неодобрения ипотечной заявки по каждому клиенту отдельно. Может получиться так, что где-то пошли навстречу, а где-то закрутили гайки, и количество положительных решений у нас будет небольшим.

История с комиссией может привести к повышению первоначального взноса по ипотеке, более жестким требованиям и к большой доле отказов по льготным кредитам».

Новые условия кредитования ВТБ ввел 12 мая. У Сбербанка изменения вступят в силу 13 мая и коснутся четырех программ: «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

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Егор Парфенов