Майнерам охладили счета

Крупнейший оператор майнинговой деятельности в РФ BitRiver вступил в конфликт с бывшим партнером — En+. Суд первой инстанции по иску структуры En+ взыскал с BitRiver более 950 млн руб., наложив обеспечительные меры. Иск на более 250 млн руб. еще рассматривается. BitRiver намерен судиться с En+ из-за отключения своих дата-центров в Иркутской области. Юристы указывают на принятые «жесткие меры», угрожающие парализовать бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Структуры En+ взыскивают в Арбитражном суде Иркутской области со связанных с BitRiver компаний более 1,21 млрд руб., следует из картотеки дел. Иск «Инфраструктуры Сибири» (входит в En+) о взыскании 954,4 млн руб. с ГК «Фокс», которой принадлежит 49% УК «Битривер», суд удовлетворил в конце апреля. В рамках спора наложен арест на денежные средства ответчика и оборудование, заложенное в пользу истца в обеспечение исполнения обязательств по поставке. Суд также запретил ответчику использовать заложенное оборудование, указав на риски повреждения.

Другая структура En+ — «Бит+» — требует в арбитражном суде с «Битривер Рус» 256,7 млн руб. В пределах этой суммы на счета ответчика также наложен арест, сказано в материалах суда. По данным ФНС, по счетам «Битривер Рус» приостановлены операции.

В сервисе ФНС также есть сведения о приостановлении операций по счетам ООО «Стройсервис Плюс», которое владеет 49% УК «Битривер». А в реестре юридически значимых сведений в апреле появилась публикация агентства ПКО «Айди Коллект» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Стройсервис Плюс».

BitRiver принадлежат 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт, где размещено свыше 175 тыс. единиц оборудования. En+ — бывший партнер оператора по «Бит+». В созданном в 2020 году совместном предприятии En+ отвечала за поставки электроэнергии на площадку в Братске, а BitRiver занимался ее операционным управлением. В апреле этого года, следует из ЕГРЮЛ, структура BitRiver вышла из проекта, передав 20% структуре En+. Последняя стала единственным учредителем «Бит+».

В «Инфраструктуре Сибири» сообщили “Ъ”, что с ГК «Фокс» был заключен договор поставки оборудования. В адрес контрагента произвели предварительную оплату товара, но оборудование не было поставлено, из-за чего договор был расторгнут, и «Инфраструктура Сибири» обратилась с требованием о возврате аванса и взыскании неустойки за просрочку.

Владелец и гендиректор BitRiver Игорь Рунец сообщил “Ъ”, что оборудование было поставлено и ГК «Фокс» будет обжаловать решение суда. По его словам, один из эпизодов спора с En+ касается отключения майнинговых дата-центров BitRiver в декабре прошлого года на севере Иркутской области. «Сегодня они работают в штатном режиме, но отключения в декабре причинили нескольким компаниям группы, в том числе "Битривер Рус" и "Стройсервис Плюс", значительные убытки, их мы также в судебном порядке планируем взыскать с En+»,— заявил господин Рунец. Кроме того, по его словам, по факту отключения ФАС возбудила дело по признакам нарушения входящей в En+ Иркутской электросетевой компанией закона о конкуренции. В ФАС “Ъ” заявили, что проводят расследование.

Источник “Ъ” говорит, что у BitRiver должны быть средства на выплату всей суммы исковых требований. По словам одного из собеседников “Ъ”, запрет на майнинг в Китае в 2021 году вызвал стремительный рост бизнеса BitRiver: продаж было больше, чем доступных возможностей. А ограничения на майнинг на юге Иркутской области вряд ли кардинально повлияли на финансовую ситуацию, уточняет он. С конца 2024 года здесь действовал сезонный запрет, а с апреля этого года — полный запрет до 2031 года. В 2024 году выручка «Битривер Рус» выросла на 9,9%, до 10,28 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 71,1%, до 202,21 млн руб. В BitRiver сообщили “Ъ”, что общая выручка группы в 2024 году превысила 17 млрд руб.

Партнер Orchards Азат Ахметов говорит, что дело в отношении ГК «Фокс» развивалось для ответчика в очень жестком сценарии, поскольку приняты «самые устрашающие» для любого бизнеса меры — арест счетов. Обычно это парализует бизнес, указывает он. Арест имущества по иску к «Битривер Рус» о взыскании денежных средств — мера очень сильная и редкая, продолжает господин Ахметов. «Обычно для ее принятия нужно обосновать очевидную недобросовестность ответчика и попытку уклонения от исполнения судебного акта»,— говорит он. Адвокат ЮСТ Александр Сорокопуд отмечает, что ГК «Фокс», заключив договор залога, сама ограничила себя в распоряжении имуществом. К тому же суд установил, что ответчик скрывал залоговое имущество, поэтому суд счел арест и запрет использования обоснованными, добавляет юрист.

По словам Азата Ахметова, поскольку в первой инстанции иск был удовлетворен, шансы ГК «Фокс» на отмену обеспечительных мер низкие. Для снижения суммы неосновательного обогащения в апелляции ответчику будет необходимо доказать факт поставки товара в срок, что будет затруднительно, учитывая ограничения на представление новых доказательств в апелляционном суде либо если суд первой инстанции неправильно установил срок поставки, добавляет господин Сорокопуд.

Управляющий партнер «Вестсайда» Сергей Водолагин отмечает, что суд ссылается на «приведенные истцом в ходатайстве факты» о возможности причинения истцу несоразмерного вреда, если суд не наложит арест. Но какие именно это факты, в определении суда не говорится, поэтому сложно говорить о соразмерности мер, указывает он. Вероятно, истец обосновывал ходатайство возрастанием количества споров с участием ответчика, наличием в составе его участников иностранной компании, злоупотреблениями в судебном процессе (подача немотивированного встречного иска, отсутствие возражений по доводам истца), полагает Азат Ахметов.

Игорь Рунец подчеркивает, что финансовое положение BitRiver стабильно и все размещенное оборудование в дата-центрах работает. Обеспечительные меры к ГК «Фокс» не применяются, «Стройсервис Плюс» также продолжает операционную деятельность и не испытывает затруднений, заявил он.

Анна Тыбинь, Анна Занина