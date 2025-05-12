Правительство не поддержало инициативу «Новых людей» о прямых выборах мэров

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании 12 мая не поддержала законопроект депутатов Госдумы от партии «Новые люди» о прямых выборах глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инициативой предлагалось ввести обязательное прямое избрание населением глав городов и других муниципальных образований «в случае, если глава муниципального образования не был избран представительным органом муниципального образования из своего состава либо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией».

Авторы документа приводили в пример затянувшиеся выборы глав Тольятти (Самарская область) и Большого Камня (Приморский край): депутаты соответствующих гордум месяцами не могут определиться с кандидатурами, что «подрывает аргумент» об эффективности избрания мэров через конкурсную комиссию, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект поправок к ст. 36 закона о местном самоуправлении был внесен в Госдуму 19 февраля.

В проекте официального отзыва, одобренном 12 мая, правительственная комиссия напоминает, что отдельные положения закона, который предлагается изменить, в том числе и ст. 36, признаются утратившими силу с 19 июня 2025 года (с момента вступления в силу нового базового закона о местном самоуправлении в единой системе публичной власти). В связи с этим правительство не поддерживает законопроект.

Божена Иванова