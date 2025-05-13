Полиция изъяла у жителя Троицка незаконный табак и алкоголь на сумму 4 млн рублей

В Троицке полиция задержала 51-летнего местного жителя по подозрению в продаже контрафактного табака и алкоголя. У него изъяли более 25,7 тыс. пачек немаркированных сигарет и 111 литров алкогольной продукции на сумму 4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Житель Троицка продавал продукцию из собственного частного дома. Изъятые табак и алкоголь направлены на экспертизу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.