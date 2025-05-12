Под Уфой построят ТЦ с фитнес-клубом за 300 млн рублей

В селе Михайловка Уфимского района построят двухэтажный торговый комплекс площадью 2,4 тыс. кв. м., сообщил министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров в своем Telegram-канале. По его словам, проект реализует компания «Энергия». В торговом комплексе, в котором будут работать 27 человек, планируется разместить фитнес-клуб, фудкорт и магазин.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе минторга, сумма инвестиций в проект составит 300 млн. руб. Проект реализуют в 2025-2030 годах.

«Цель проекта: удовлетворение спроса населения в товарах, создание высокорентабельного торгового комплекса, получение прибыли, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой, пополнение бюджетов всех уровней от налоговых поступлений»,— отметили в пресс-службе.

Венера Хисамова