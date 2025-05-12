Жителю Башкирии вынесли приговор за вовлечение в терроризм и его пропаганду

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор 44-летнему жителю Нефтекамска Исхоку Маткомилову, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии. Ранее Центральный окружной военный суд признал его виновным в вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и назначил 12 лет лишения свободы. Согласно приговору, первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установили суды, подсудимый в 2022 году пытался склонить знакомого к участию в деятельности организаций «Исламское государство» и «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), приводил ему доводы о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не являющихся мусульманами, положительно высказывался в отношении участвующих в боевых действиях на стороне террористических организаций.

Венера Хисамова